Лидеры ЕС сделали экстренный созвон на фоне новых угроз со стороны Москвы, – Bloomberg

30 декабря европейские лидеры провели телефонный разговор по ситуации в Украине. Этот звонок состоялся на фоне заявления Кремля о намерении усилить свою "переговорную позицию".

В разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск, премьер Нидерландов Дик Схооф и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

О чем говорили европейские лидеры 30 декабря?

После звонка Дональд Туск заявил, что "мир впервые появился на горизонте с начала этой полномасштабной войны". Он похвалил готовность США участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая возможным размещением американских войск на границе или на линии фронта.

Дик Схооф отметил, что работа над надежными гарантиями безопасности для Украины продолжается. По его словам, союзники Киева из "Коалиции желающих" соберутся на следующей неделе.

"Мы движемся вперед в мирном процессе", – отметил Фридрих Мерц после созвона с партнерами. Канцлер подчеркнул, что "все, включая Россию, теперь должны действовать прозрачно и честно".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что советники по вопросам национальной безопасности стран "Коалиции желающих" проведут встречу 3 января в Украине, а 6 января состоится встреча лидеров во Франции. После этого возможны переговоры лидеров США, Украины и стран коалиции.

Что известно о новых угрозах из Москвы?