У розмові взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр Нідерландів Дік Схооф і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Припинення вогню на 60 днів недостатньо: експертка сказала, без чого неможливі вибори в Україні
Про що говорили європейські лідери 30 грудня?
Після дзвінка Дональд Туск заявив, що "мир вперше з'явився на горизонті з початку цієї повномасштабної війни". Він похвалив готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з можливим розміщенням американських військ на кордоні чи на лінії фронту.
Дік Схооф наголосив, що що робота над надійними гарантіями безпеки для України триває. За його словами, союзники Києва з "Коаліції охочих" зберуться наступного тижня.
"Ми рухаємося вперед у мирному процесі", – зазначив Фрідріх Мерц після зідзвону із партнерами. Канцлер підкреслив, що "усі, включно з Росією, тепер повинні діяти прозоро і чесно".
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що радники з питань національної безпеки країн "Коаліції охочих" проведуть зустріч 3 січня в Україні, а 6 січня відбудеться зустріч лідерів у Франції. Після цього можливі переговори лідерів США, України та країн коаліції.
Що відомо про нові погрози з Москви?
- 29 грудня у Кремлі заявили, що, мовляв, десятки українських дронів намагалися атакувати резиденцію Володимира Путіна у Валдаї, що у Новгородській області.
- Російський диктатор одразу подзвонив Дональду Трампу, щоб пожалітися.
- Також у Путіна наголосили, що готують удар у відповідь, цілі, мовляв, уже визначені.
- 30 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що "Росія посилить переговорну позицію щодо України". Про що йдеться, росіяни не повідомлятимуть публічно.
- Володимир Зеленський назвав заяву росіян про атаку на резиденцію Путіна відвертою брехнею. Президент зазначив, що Росія боїться результатів його недавньої зустрічі з Дональдом Трампом: між Україною та США панує повна злагода, що серйозно підриває плани агресора.
- Глава держави наголосив, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни, а єдиний спосіб змусити Росію рухатися до миру – це посилений тиск. Саме тому вони шукають приводи для нових інформаційних атак і можуть готувати удари по столиці та державних установах, як це вже було у вересні з Кабінетом Міністрів.