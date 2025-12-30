В разговоре приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск, премьер Нидерландов Дик Схооф и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Прекращение огня на 60 дней недостаточно: эксперт сказала, без чего невозможны выборы в Украине
О чем говорили европейские лидеры 30 декабря?
После звонка Дональд Туск заявил, что "мир впервые появился на горизонте с начала этой полномасштабной войны". Он похвалил готовность США участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая возможным размещением американских войск на границе или на линии фронта.
Дик Схооф отметил, что работа над надежными гарантиями безопасности для Украины продолжается. По его словам, союзники Киева из "Коалиции желающих" соберутся на следующей неделе.
"Мы движемся вперед в мирном процессе", – отметил Фридрих Мерц после созвона с партнерами. Канцлер подчеркнул, что "все, включая Россию, теперь должны действовать прозрачно и честно".
Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что советники по вопросам национальной безопасности стран "Коалиции желающих" проведут встречу 3 января в Украине, а 6 января состоится встреча лидеров во Франции. После этого возможны переговоры лидеров США, Украины и стран коалиции.
Что известно о новых угрозах из Москвы?
- 29 декабря в Кремле заявили, что, мол, десятки украинских дронов пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Валдае, что в Новгородской области.
- Российский диктатор сразу позвонил Дональду Трампу, чтобы пожаловаться.
- Также у Путина отметили, что готовят ответный удар, цели, мол, уже определены.
- 30 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что "Россия усилит переговорную позицию по Украине". О чем идет речь, россияне не будут сообщать публично.
- Владимир Зеленский назвал заявление россиян об атаке на резиденцию Путина откровенной ложью. Президент отметил, что Россия боится результатов его недавней встречи с Дональдом Трампом: между Украиной и США царит полное согласие, что серьезно подрывает планы агрессора.
- Глава государства подчеркнул, что Кремль не заинтересован в завершении войны, а единственный способ заставить Россию двигаться к миру – это усиленное давление. Именно поэтому они ищут поводы для новых информационных атак и могут готовить удары по столице и государственным учреждениям, как это уже было в сентябре с Кабинетом Министров.