Трамп репостнул статью, в которой говорится, что Путин – большой лжец и придумал атаку на резиденцию

29 декабря в Кремле заявили, что десятки украинских беспилотников атаковали резиденцию Путина на Валдае. Российский диктатор сразу пожаловался об этом Дональду Трампу. Президент США сначала выразил обеспокоенность, а потом, очевидно, начал "прозревать".

31 декабря в собственной соцсети Truth Social Дональд Трамп репостнул статью New York Post, в которой говорится, что атаки на Валдай на самом деле не было, и в Кремле ее придумали. Об этом свидетельствует, в частности тот шум, который подняли россияне вокруг этого события.