Вероятно, это был Tomahawk: в сети публикуют новые кадры удара по школе в Иране
- США вероятно причастны к удару по иранской школе, в результате которого погибло около 175 детей.
- Дональд Трамп заявил, что Иран сам нанес удар по школе, тогда как данные CNN указывают на возможную причастность США.
США, вероятно, причастны к удару ракетой по иранской школе для девочек Шаджара Тайиба. В результате попадания тогда погибло около 175 детей в возрасте от 7 до 12 лет.
На опубликованных кадрах видно боеприпас, соответствующий американской ракете Tomahawk. Об этом сообщили в CNN.
Причастны ли США к удару по школе?
В сети начало распространяться видео, на котором с крыши дома зафиксировали удар по школе в Иране. Вероятно это была американская ракета Tomahawk. В издании отметили, что США запускают это оружие с кораблей и подводных лодок.
Попадание ракеты по школе в Иране: смотрите видео
Научный сотрудник Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Сэм Лейр заявил, что отснятый боеприпас точно соответствует американской ракете.
Он соответствует визуальным характеристикам TLAM – крестообразная форма с центральными крыльями и хвостовым оперением. Кроме того, видео снято примерно в 250 метрах от места удара, что указывает на большой боеприпас и исключает другие подобные в арсенале США,
– отметил Лейр.
В издании отметили, что удар по школе был в то же время, когда США совершили атаку на соседнюю военно-морскую базу, которая находится в 250 метрах от школы.
В CBS News сообщили, что удар могли нанести ошибочно из-за устаревшей развединформации, которая неправильно определила район как часть иранского военного объекта.
Размещение объектов в радиусе попадания ракеты
Также Дональд Трамп 7 марта заявил, что Иран сам нанес удар по школе, а министр обороны США отметил, что единственная страна которая атакует гражданское население это Иран.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Китай призвал к прекращению боевых действий в Иране и Ближнем Востоке на основе пяти принципов, включая уважение к суверенитету государств.
Иран признал поддержку от России, но не комментирует возможную передачу разведданных. США считают, что российская поддержка Ирана не имеет значительного эффекта.
США и Израиль обсуждают возможность отправки спецподразделений в Иран для захвата или нейтрализации высокообогащенного урана.