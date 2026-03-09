Вероятно, это был Tomahawk: в сети публикуют новые кадры удара по школе в Иране

США, вероятно, причастны к удару ракетой по иранской школе для девочек Шаджара Тайиба. В результате попадания тогда погибло около 175 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

На опубликованных кадрах видно боеприпас, соответствующий американской ракете Tomahawk. Об этом сообщили в CNN.

Смотрите также США ответственны за удар по школе для девушек в Иране, где могли погибнуть 175 человек, – Reuters

Причастны ли США к удару по школе?

В сети начало распространяться видео, на котором с крыши дома зафиксировали удар по школе в Иране. Вероятно это была американская ракета Tomahawk. В издании отметили, что США запускают это оружие с кораблей и подводных лодок.

Попадание ракеты по школе в Иране: смотрите видео

Научный сотрудник Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Сэм Лейр заявил, что отснятый боеприпас точно соответствует американской ракете.

Он соответствует визуальным характеристикам TLAM – крестообразная форма с центральными крыльями и хвостовым оперением. Кроме того, видео снято примерно в 250 метрах от места удара, что указывает на большой боеприпас и исключает другие подобные в арсенале США,

– отметил Лейр.

В издании отметили, что удар по школе был в то же время, когда США совершили атаку на соседнюю военно-морскую базу, которая находится в 250 метрах от школы.

В CBS News сообщили, что удар могли нанести ошибочно из-за устаревшей развединформации, которая неправильно определила район как часть иранского военного объекта.



Размещение объектов в радиусе попадания ракеты / карта Washington Post

Также Дональд Трамп 7 марта заявил, что Иран сам нанес удар по школе, а министр обороны США отметил, что единственная страна которая атакует гражданское население это Иран.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?