На опублікованих кадрах видно боєприпас, що відповідає американській ракеті Tomahawk. Про це повідомили в CNN.

Чи причетні США до удару по школі?

В мережі почало поширюватися відео, на якому з даху будинку зафіксували удар по школі в Ірані. Ймовірно це була американська ракета Tomahawk. У виданні зазначили, що США запускають цю зброю з кораблів та підводних човнів.

Влучання ракети по школі в Ірані: дивіться відео

Науковий співробітник Центру досліджень нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Сем Лейр заявив, що відзнятий боєприпас точно відповідає американській ракеті.

Він відповідає візуальним характеристикам TLAM – хрестоподібна форма з центральними крилами та хвостовим оперенням. Крім того, відео знято приблизно за 250 метрів від місця удару, що вказує на великий боєприпас і виключає інші подібні в арсеналі США,

– зазначив Лейр.

У виданні наголосили, що удар по школі був у той самий час, коли США здійснили атаку на сусідню військово-морську базу, яка знаходиться у 250 метрах від школи.

В CBS News повідомили, що удар могли завдати помилково через застарілу розвідінформацію, яка неправильно визначила район як частину іранського військового об'єкта.



Розміщення об'єктів в радіусі влучання ракети / карта Washington Post

Також Дональд Трамп 7 березня заявив, що Іран сам завдав удару по школі, а міністр оборони США зауважив, що єдина країна яка атакує цивільне населення це Іран.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?