Крым погрузился в темноту в результате украинских авиаударов, – The Telegraph

Украина продолжает масштабную кампанию ударов по российской энергетической инфраструктуре в оккупированном Крыму. В ночь на 5 июля украинские силы нанесли удары по двум электроподстанциям – одна расположена вблизи Севастополя, другая – на севере полуострова. Речь идет о "Бахчисарае" и "Зимино".

После атаки в ряде районов полуострова были зафиксированы перебои с электроснабжением. Об этом подробнее рассказано в материале издания The Telegraph.

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Что известно о ситуации в Крыму после атак ВМС Украины?

Прежде всего стоит отметить, что удары украинских сил стали частью систематической кампании по уничтожению энергетической инфраструктуры Крыма, который Россия оккупировала еще в 2014 году. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), из-за регулярных атак все большая часть полуострова остается без электроснабжения.

Спутниковые снимки показывают, что ночью освещение сохраняется преимущественно только в Симферополе, Севастополе и нескольких прибрежных городах, тогда как большая часть Крыма погружена в темноту.

Только в течение 1 – 2 июля украинские Силы беспилотных систем нанесли удары по 12 электроподстанциям на временно оккупированных территориях юга Украины. Кроме того, 4 июля Киев заявил об успешном ударе по российским авиабазам в Крыму, в результате которого, по предварительным данным, было повреждено 7 самолетов.

Украинские атаки также существенно повлияли на топливное обеспечение оккупированного полуострова. Из-за регулярных ударов по нефтяной инфраструктуре в Крыму возник дефицит топлива, несмотря на то, что поставки осуществляются через Керченский мост и сухопутный коридор через оккупированные районы юга Украины.

В июне назначенный Россией "губернатор" сообщил, что топливо в первую очередь будет направляться на нужды экстренных и коммунальных служб, из-за чего многие автозаправочные станции прекратили продажу топлива гражданским лицам. Между тем те, кто все же пытается заправить автомобиль, вынуждены стоять в длинных очередях к АЗС.

Кроме того, российская "Южная пригородная пассажирская компания" сообщила о временном приостановлении движения пригородных поездов на участке Бахчисарай – Инкерман-1. Когда сообщение будет восстановлено, пока не уточняется. А предприятие "Вода Крыма" заявило об ограничении водоснабжения в ряде населенных пунктов из-за аварийно-восстановительных работ.

В то же время российская военная инфраструктура на полуострове продолжает функционировать. В штатном режиме работают места базирования военной техники, оперативно-тактические ракетные комплексы и средства противовоздушной обороны, а с территории Крыма по-прежнему осуществляются запуски баллистических ракет по Украине. Именно поэтому удары по военным и логистическим объектам оккупированного полуострова продолжаются.

Как в The Telegraph оценивают стратегию Украины?

Одной из стратегических целей Украины остается изоляция Крыма от России, чтобы заставить Кремль тратить все больше ресурсов на содержание и оборону полуострова.

Помимо военных последствий, кампания негативно сказывается и на туристической отрасли региона. Загрязнение побережья нефтепродуктами, постоянные взрывы и перебои с электричеством отпугивают отдыхающих, из-за чего местные отели вынуждены снижать цены.

Об эффективности действий украинских дронов систематически пишет и командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. "Пора собирать чемоданы и отправляться на вокзал в Россию", – отметил он после очередных атак.

Аналитики также считают, что последние события свидетельствуют об изменении ситуации в воздушной войне в пользу Украины. По данным Сил беспилотных систем, с начала 2026 года количество успешных ударов по целям на территории России выросло примерно в 10 раз.