"Речь идет не о розетке, а о ликвидации вражеских тылов в Крыму: тотальный обстрел ПВО, логистический и топливный голод, энергоузлы и связь – это вообще лишнее, последовательная изоляция военного присутствия на полуострове вплоть до полного ухода колонизаторов и коллаборационистов", – написал "Мадяр".