Про "Мадяр" написав у своєму телеграм-каналі.

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Що у Криму зі світлом?

У Криму завдяки ударам СБС за останні 48 години – мінус 16 енерговузлів.

Як зауважив "Мадяр", "кримський рубильник у положення off".

Йдеться не про розетку, але про демонтаж ворожих тилів у Криму: тотальний ППОпад, логістичний та паливний голод, енерговузли&зв'язок – то взагалі зайве, послідовна ізоляція військової присутності на півострові аж до повного відтоку колонізаторів та колабів,

– написав "Мадяр".