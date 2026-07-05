Про "Мадяр" написав у своєму телеграм-каналі.
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Що у Криму зі світлом?
У Криму завдяки ударам СБС за останні 48 години – мінус 16 енерговузлів.
Як зауважив "Мадяр", "кримський рубильник у положення off".Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Йдеться не про розетку, але про демонтаж ворожих тилів у Криму: тотальний ППОпад, логістичний та паливний голод, енерговузли&зв'язок – то взагалі зайве, послідовна ізоляція військової присутності на півострові аж до повного відтоку колонізаторів та колабів,
– написав "Мадяр".