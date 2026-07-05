Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер"

Дивіться також Удар по аеродромах "Саки" та"Гвардійське": з'явилися супутникові знімки наслідків

Що відомо про атаку на Крим?

Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки у Сакському, Бахчисарайському та Совєтському районах півострова. За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", вибух також було чути поблизу військового аеродрому "Гвардійське". У Совєтському районі працювали мобільні вогневі групи, які, ймовірно, намагалися збити безпілотники.



Наслідки атаки на Крим / Exilenova+

Інший телеграм-канал Exilenova+ повідомляє про ураження енергетичної інфраструктури. За наявними даними, під удар потрапили підстанція "Бахчисарай" 220 кВ у Бахчисараї та підстанція "Зимине" 10/35/10 кВ. Після атак у частині окупованого півострова сталися перебої з електропостачанням.

Пожежа в Криму після серії вибухів / Exilenova+

Крім того, оприлюднене порівняння супутникових знімків за липень 2025 та липень 2026 років демонструє помітне зменшення нічного освітлення на території Криму, що може свідчити про проблеми з енергопостачанням.

Наслідки атаки на енергосистему Криму: дивіться відео

Російська окупаційна влада офіційно не підтвердила інформацію про ураження об'єктів, причини блекауту чи наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За попередніми даними, під удар потрапили підстанція "Трактове" 110 кВ, Новотроїцька вітроелектростанція, військовий аеродром у Джанкої та район паромного терміналу в Керчі, де виникла пожежа. Також жителі повідомляли про вибухи в Севастополі та перебої зі зв'язком у Севастополі й Феодосії.

У ніч на 3 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів окупантів. Зокрема, було уражено залізничний міст у Криму, який росіяни використовували для військової логістики, а також станції радіоелектронної боротьби й розвідки.