Про це повідомили у Генштабі.
Дивіться також Почався третій етап, – полковник запасу сказав, чого далі очікувати в Криму
Які цілі уражено у Криму?
Атакований міст використовується ворогом для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини