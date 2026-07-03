Этот объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Также были поражены станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.