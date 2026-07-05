Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер"

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Что известно об атаке на Крым?

Местные жители сообщали о громких звуках в Сакском, Бахчисарайском и Советском районах полуострова. По информации телеграм-канала "Крымский ветер", взрыв также был слышен вблизи военного аэродрома "Гвардейское". В Советском районе действовали мобильные огневые группы, которые, вероятно, пытались сбить беспилотники.



Последствия атаки на Крым / Exilenova+

Другой телеграм-канал Exilenova+ сообщает о поражении энергетической инфраструктуры. По имеющимся данным, под удар попали подстанция "Бахчисарай" 220 кВ в Бахчисарае и подстанция "Зимино" 10/35/10 кВ. После атак в части оккупированного полуострова произошли перебои с электроснабжением.

Пожар в Крыму после серии взрывов / Exilenova+

Кроме того, обнародованное сравнение спутниковых снимков за июль 2025 и июль 2026 годов демонстрирует заметное уменьшение ночного освещения на территории Крыма, что может свидетельствовать о проблемах с энергоснабжением.

Последствия атаки на энергосистему Крыма: смотрите видео

Российские оккупационные власти официально не подтвердили информацию о поражении объектов, причинах блэкаута или последствиях ночной атаки.

Напомним, в ночь на 4 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По предварительным данным, под удар попали подстанция "Трактовое" 110 кВ, Новотроицкая ветроэлектростанция, военный аэродром в Джанкое и район паромного терминала в Керчи, где возник пожар. Также жители сообщали о взрывах в Севастополе и перебоях со связью в Севастополе и Феодосии.

В ночь на 3 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов оккупантов. В частности, был поражен железнодорожный мост в Крыму, который россияне использовали для военной логистики, а также станции радиоэлектронной борьбы и разведки.