Соответствующие повреждения зафиксировал сервис NASA FIRMS. 24 Канал собрал информацию о том, что происходило ночью в Крыму.

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Какова ситуация в Крыму?

По сообщениям Telegram-канала "Крымский ветер", мощные взрывы и стрельбу слышали в Керчи около 1:44 ночи. На этом атака не прекратилась.

Кроме того, местные жители сообщили, что в Керчи, в районе Аджимушкая, после обстрела вспыхнул пожар.



Пожар в Керчи / "Крымский ветер"

Тревога была объявлена и для Севастополя. Около 2 часов ночи там также прогремел мощный взрыв. Отметим также, что в Севастополе и Феодосии фиксировались проблемы со связью.

Предварительно сообщается о повреждении подстанции "Трактовое" 110 кВ. Также обнаружены возгорания на Новотроицкой ветроэлектростанции (ПС 154/33 кВ), на военном аэродроме в Джанкое, а также в районе паромного терминала в Керчи.

Поражения в Крыму: смотрите фото NASA FIRMS

Отметим, что вечером 3 июля российский Белгород стал мишенью ракет. В результате атаки была поражена ТЭЦ "Луч", после чего в городе местами пропало электричество. Ракеты "Фламинго" долетели и до Чувашии.

Неспокойно было и в Санкт-Петербурге. Там утренний удар вызвал пожар на нефтяном терминале. По данным Exilenova+ , попаданий было много. Вероятно, часть резервуаров была пуста.