Об этом Зеленский написал в соцсетях.

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Что сказал Зеленский о ВМС?

Глава государства поблагодарил всех, кто служит в составе ВМС Украины, отметив, что их ежедневная работа имеет ключевое значение для безопасности страны и обороны морских рубежей. Именно благодаря смелости и профессионализму украинских моряков морское пространство Украины остается под контролем, а южные регионы получают надежную защиту от российских атак.

Отдельно президент подчеркнул важную роль морской пехоты и подразделений Сил обороны, которые сдерживают российские войска на самых сложных участках фронта.

Украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов. Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС,

– сказал он.

Украинские ВМС / Фото Владимир Зеленский

Президент отметил, что необходимо помнить каждого военнослужащего, отдавшего жизнь за Украину. Он поблагодарил всех защитников и пожелал сил тем, кто продолжает службу, подчеркнув важность их миссии для государства.

Напомним, Зеленский объявил о создании новой Академии Военно-морских сил в Одессе, которая должна стать ключевым центром подготовки будущих офицеров украинского флота. Об этом он сообщил во время мероприятий, приуроченных к Дню ВМС Украины.

Решение принято с учетом потребностей Военно-морских сил и необходимости системного развития морского образования в Украине.

Зеленский отметил, что новая академия станет важной инвестицией в долгосрочное укрепление украинского флота и подготовку квалифицированных кадров. Он подчеркнул, что в Одессе для этого есть все необходимые условия, а также заинтересованность молодежи в военно-морской службе.

Создание академии отвечает запросу как самих ВМС, так и украинских курсантов, стремящихся служить государству.