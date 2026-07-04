С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский накануне Дня ВМС Украины.

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Какое решение принял президент в отношении ВМС Украины?

Президент подчеркнул, что украинские военные достигли результатов, которые еще недавно казались невозможными.

ВМС Украины вместе с другими компонентами Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море, и, начиная с освобождения Змеиного и продолжая нашими операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в нашем Крыму, мы доказываем, что черноморское и азовское пространство точно не станут местом покоя для России,

– заявил Владимир Зеленский.

Успешные операции украинских защитников существенно ограничили возможности российского флота, который до начала полномасштабного вторжения считался доминирующей силой в акватории Черного моря.

По словам президента, освобождение острова Змеиный, поражение российских кораблей, атаки на военную инфраструктуру оккупантов во временно оккупированном Крыму и по российским портам стали ключевыми этапами изменения ситуации с безопасностью в регионе.

Помимо оценки успехов украинских моряков, Зеленский сообщил о решении, которое должно усилить развитие ВМС в долгосрочной перспективе. Президент объявил о создании новой Академии военно-морских сил в Одессе, которая станет одним из центров подготовки будущих офицеров украинского флота.

По его словам, это решение продиктовано как потребностями самих ВМС, так и стремлением молодых украинцев связать свою жизнь со службой государству.

Сегодня, как раз к нынешнему Дню Военно-морских сил Украины и в знак уважения и благодарности нашим ВМС, я принял решение о развитии Военно-морских сил Украины – на развитие нашей Одессы – решение о создании у нас в Одессе своей сильной новой Академии военно-морских сил. Знаю, что у наших ВМС есть такая потребность, есть соответствующий потенциал и, главное, есть желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину. Обязательно реализуем все наши задачи,

– подчеркнул Зеленский.

В ходе торжественных мероприятий президент также отметил украинских военнослужащих Военно-морских сил за мужество и вклад в защиту государства. Зеленский вручил боевое знамя и ленты "За мужество и отвагу" отдельным воинским частям ВМС, поблагодарив украинских моряков за службу и борьбу против российской агрессии.

Стоит отметить, что российский флот все реже решается выходить в Черное море, а вместо этого прячет свои корабли в портах, опасаясь новых ударов. Как заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, оккупанты больше заботятся о сохранности оставшихся судов, чем об активных боевых действиях.

По его словам, за последний месяц российские корабли лишь один раз вышли в море – чтобы присоединиться к комбинированной ракетно-дроновой атаке на Киевскую область с трех ракетных носителей. В то же время большую часть времени они остаются в Новороссийске, ведь каждый выход в море может обернуться для них очередной потерей.

Плетенчук иронично заметил, что оставаться в порту россияне будут "до последнего корабля", ведь покинуть Черное море означало бы фактически признать собственное поражение. Он также предположил, что у российской армии могут быть проблемы как с пусковыми установками, так и с запасами ракет, поскольку количество пусков не соответствует имеющимся носителям.