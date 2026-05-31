Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Почему Россия прячет свои корабли в портах и не выводит в море?

Дмитрий Плетенчук отметил, что российский флот сейчас больше сосредоточен на сохранении имеющихся сил, чем на проведении активных операций. После потери ряда кораблей оккупанты фактически вынуждены держать свой флот как можно дальше от украинского побережья.

Несмотря на наличие альтернативных маршрутов через Азовское море и внутренние водные пути России, вывод флота из региона означал бы признание поражения на море.

Оставаться они в Новороссийске будут до последнего корабля. Особых вариантов у них немного. Выйти и этим подписать фактически себе капитуляцию на море россияне, конечно, не могут, поэтому и в дальнейшем будут терять суда и корабли уже в пунктах базирования,

– отметил Плетенчук.

Представитель ВМС также сообщил, что в последние недели активность российских кораблей в Черном море остается минимальной. По его словам, в течение последнего месяца оккупанты только один раз привлекали корабли к боевым действиям – во время комбинированной ракетно-дроновой атаки по Киевской области.

"Относительно активности россиян, она вернулась к своему стабильному состоянию, никаких кораблей в море не наблюдаем. За весь последний месяц это был фактически единственный выход в море для того, чтобы присоединиться к комбинированной атаке по Киевской области. Ракетно-дронный удар тогда они нанесли с трех кораблей", – сказал он.

Плетенчук обратил внимание и на возможные трудности с российским вооружением. По его словам, количество пусковых установок не соответствует количеству выпущенных ракет, что может свидетельствовать о проблемах как с самими пусковыми системами, так и с боеприпасами.

Как продолжает работать украинский морской коридор?

В то же время украинский морской коридор продолжает демонстрировать высокие показатели работы. По словам представителя ВМС, международные судовладельцы и экипажи сохраняют доверие к маршруту, который обеспечивает экспорт продукции через порты Большой Одессы.

За два с половиной года работы нашего зернового коридора мы понемногу приближаемся к отметке восемь тысяч судов, которые им воспользовались. И давно уже прошли отметку 150 миллионов тонн,

– подчеркнул Плетенчук.

Отдельно он призвал украинцев соблюдать правила безопасности во время отдыха на морском побережье. С началом летнего сезона в Одесской области ожидают увеличения количества туристов, однако военные напоминают о рисках, связанные с войной.

Плетенчук призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к подозрительным предметам на побережье, в частности мин или обломков беспилотников, которые море может выбрасывать на берег.

Напомним, ранее советник Министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") писал, что Россия хотела начать контрнаступление в Черном море в 2026 году. В то же время отключение Starlink помешало оккупантам это сделать.