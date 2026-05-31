Про це в етері телемаратону сказав речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Чому Росія ховає свої кораблі у портах і не виводить у море?

Дмитро Плетенчук зазначив, що російський флот наразі більше зосереджений на збереженні наявних сил, ніж на проведенні активних операцій. Після втрати низки кораблів окупанти фактично змушені тримати свій флот якомога далі від українського узбережжя.

Попри наявність альтернативних маршрутів через Азовське море та внутрішні водні шляхи Росії, виведення флоту з регіону означало б визнання поразки на морі.

Залишатися вони в Новоросійську будуть до останнього корабля. Особливих варіантів у них небагато. Вийти й цим підписати фактично собі капітуляцію на морі росіяни, звісно, не можуть, тому і надалі втрачатимуть судна і кораблі вже в пунктах базування,

– зазначив Плетенчук.

Речник ВМС також повідомив, що останніми тижнями активність російських кораблів у Чорному морі залишається мінімальною. За його словами, протягом останнього місяця окупанти лише один раз залучали кораблі до бойових дій – під час комбінованої ракетно-дронової атаки по Київській області.

"Щодо активності росіян, вона повернулася до свого стабільного стану, жодних кораблів в морі не спостерігаємо. За весь останній місяць це був фактично єдиний вихід у море для того, щоб долучитися до комбінованої атаки по Київщині. Ракетно-дроновий удар тоді вони завдали з трьох кораблів", – сказав він.

Плетенчук звернув увагу й на можливі труднощі з російським озброєнням. За його словами, кількість пускових установок не відповідає кількості випущених ракет, що може свідчити про проблеми як із самими пусковими системами, так і з боєприпасами.

Як продовжує працювати український морський коридор?

Водночас український морський коридор продовжує демонструвати високі показники роботи. За словами речника ВМС, міжнародні судновласники та екіпажі зберігають довіру до маршруту, який забезпечує експорт продукції через порти Великої Одеси.

За два з половиною роки роботи нашого зернового коридору ми потроху наближаємося до відмітки вісім тисяч суден, які ним скористалися. І давно вже пройшли відмітку 150 мільйонів тонн,

– наголосив Плетенчук.

Окремо він закликав українців дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на морському узбережжі. З початком літнього сезону на Одещині очікують збільшення кількості туристів, однак військові нагадують про ризики, пов'язані з війною.

Плетенчук закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатися до підозрілих предметів на узбережжі, зокрема мін або уламків безпілотників, які море може викидати на берег.

Нагадаємо, раніше радник Міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") писав, що Росія хотіла розпочати контрнаступ у Чорному морі у 2026 році. Водночас відключення Starlink завадило окупантам це зробити.