Позже эту ситуацию для Общественного прокомментировали в Военно-морских силах ВСУ.

Актуально: Украинский флаг появился на Кинбурнском полуострове

Что сказали в ВМС о положении россиян на Кинбурнской косе?

Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук прежде всего отметил, что эта территория остается крайне важной для вражеских войск.

Он также подчеркнул, что процесс уничтожения российской логистики продолжается. Однако делать преждевременные выводы не стоит, и боевые действия продолжаются.

Это последовательный процесс, он длится не первый год, даже не месяц. Но на данный момент Кинбурнская коса – это зона боевых действий,

– заявил Плетенчук.

Напомним! Российские войска оккупировали её ещё в марте 2022 года.

Где находится Кинбурнская коса: смотрите на карте

Отметим, что информацию об установке украинского флага на Кинбурнской косе предоставили 24 Каналу в оперативно-тактической группировке "Одесса". Военные уточнили, что удалось уничтожить пункты управления российскими ударными беспилотниками "Молния", которые располагались вблизи населённого пункта Очаковское, к югу от Кинбурна.

Именно с этих позиций российские войска регулярно запускали дроны для атак на гражданские объекты правобережья Николаевской области. В результате таких ударов под угрозой оказывались жилые дома и транспорт мирных жителей региона.

Каковы успехи ООТ на Юге?

Командир ОТУ "Одесса" полковник Денис Носиков в интервью 24 Каналу рассказал , что на этом направлении противник постоянно пытается создавать угрозы. Впрочем, около 99% вражеских FPV-дронов удается нейтрализовать с помощью средств РЭБ.

Вместе с тем украинские подразделения ежедневно уничтожают вражеские средства поражения, в частности артиллерийские системы различных калибров. Под прикрытием тумана или ночью российские войска пытаются подтягивать новые огневые средства, однако, как отметил Носиков, обычно в течение недели они также выводятся из строя.

Для поражения целей в глубине обороны противника активно применяются беспилотники средней дальности (middle strike), которых достаточно для выполнения поставленных задач.

"Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников из УВ(с) "Юг" практически отрезали логистику оккупантов на косе. Поставки боеприпасов, продовольствия и топлива фактически остановлены. Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет", – рассказал офицер.