Після атаки в низці районів півострова зафіксували перебої з електропостачанням. Про це розповіли детальніше в матеріалі видання The Telegraph.

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Що відомо про ситуацію в Криму після атак СОУ?

Передусім варто зауважити, що удари українських сил стали частиною систематичної кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури Криму, який Росія окупувала ще у 2014 році. За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), через регулярні атаки дедалі більша частина півострова залишається без електропостачання.

Супутникові знімки свідчать, що вночі освітлення зберігається переважно лише у Сімферополі, Севастополі та кількох прибережних містах, тоді як більша частина Криму занурена у темряву.

Лише протягом 1 – 2 липня українські Сили безпілотних систем уразили 12 електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях півдня України. Крім того, 4 липня Київ заявив про успішний удар по російських авіабазах у Криму, внаслідок якого, за попередніми даними, було пошкоджено 7 літаків.

Українські атаки також суттєво вплинули на паливне забезпечення окупованого півострова. Через регулярні удари по нафтовій інфраструктурі в Криму виник дефіцит пального, попри те, що постачання здійснюється Керченським мостом і сухопутним коридором через окуповані райони півдня України.

У червні призначений Росією "губернатор" повідомив, що пальне насамперед спрямовуватимуть для потреб екстрених і комунальних служб, через що багато автозаправних станцій припинили продаж пального цивільним. Тим часом ті, хто намагається все ж заправити автівку, мусять стояти в довжелезних чергах до АЗС.

Крім того, російська "Південна приміська пасажирська компанія" повідомила про тимчасове припинення руху приміських поїздів на ділянці Бахчисарай – Інкерман-1. Коли сполучення буде відновлено, наразі не уточнюється. А підприємство "Вода Криму" заявило про обмеження водопостачання в низці населених пунктів через аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас російська військова інфраструктура на півострові продовжує функціонувати. У штатному режимі працюють місця базування військової техніки, оперативно-тактичні ракетні комплекси та засоби протиповітряної оборони, а з території Криму й надалі здійснюються запуски балістичних ракет по Україні. Саме тому удари по військових і логістичних об'єктах окупованого півострова тривають.

Як у The Telegraph оцінюють стратегію України?

Однією зі стратегічних цілей України залишається ізоляція Криму від Росії, щоб змусити Кремль витрачати дедалі більше ресурсів на утримання та оборону півострова.

Крім військових наслідків, кампанія негативно впливає й на туристичну галузь регіону. Забруднення узбережжя нафтопродуктами, постійні вибухи та перебої зі світлом відлякують відпочивальників, через що місцеві готелі змушені знижувати ціни.

Про результативність дій українських дронів систематично пише й командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді. "Час збирати валізи, і вокзалом на Росію", – відзначив він після чергових атак.

Аналітики також вважають, що останні події свідчать про зміну ситуації у повітряній війні на користь України. За даними Сил безпілотних систем, від початку 2026 року кількість успішних ударів по цілях на території Росії зросла приблизно у 10 разів.