Американские атомные подводные лодки сейчас находятся "там, где должны быть". Ранее их было поручено направить в сторону России после угроз.

Такое заявление в понедельник, 4 августа, сделал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MAGNO NEWS.

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Что сказал Трамп об атомных лодках?

Журналисты поинтересовались у американского президента относительно расположения атомных субмарин, которые обещали направить в сторону России, пока тот находился в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Он ответил сдержанно.

Атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся там, где им и место,

– заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США отдал приказ перебросить две атомные подводные лодки из-за угроз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно возможного конфликта между странами.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне. Решение направить соответствующие лодки он объяснил тем, что в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной.