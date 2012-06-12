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Геополитика Новости мира Шокированы и опустошены: как в мире реагируют на авиакатастрофу в Индии
12 июня, 17:11
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Шокированы и опустошены: как в мире реагируют на авиакатастрофу в Индии

Ирина Чеботникова

Страшная катастрофа унесла жизни более сотни человек. Есть данные, что могли погибнуть все 242 человека. Мировые лидеры реагируют на трагедию.

24 Канал собрал детали.

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Что пишут в мире об авиакатастрофе в Индии

 

Марк Карни тоже назвал себя опустошенным. На борту самолета был один канадец.

Карни заявил, что индийцы с ним в тесном контакте и информируют обо всем.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро написал: "С глубокой печалью я узнал о трагической авиационной аварии в Индии, в которой пострадали 7 граждан португальской национальности".

Глава МИД Пакистана тоже прокомментировал трагедию

"Опечален катастрофой рейса Air India в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Выражаем соболезнования по поводу потери драгоценных жизней в этом трагическом событии. Мы сочувствуем семьям жертв в этот час скорби", – написал он.

 

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Моему другу Нарендре Моди и народу Индии – я с грустью узнал о трагической катастрофе Air India, которая унесла жизни 242 мужчин, женщин и детей. Мои мысли и молитвы с семьями погибших.

Наши сердца и мысли близки к семьям тех, кто пострадал от этой трагедии, – МИД Италии.

Бывший премьер Риши Сунак тоже откликнулся

"Мы с Акшатой глубоко шокированы и опечалены новостью о трагедии Air India. Между нашими двумя народами существует уникальная связь, и наши мысли и молитвы с британскими и индийскими семьями, которые сегодня потеряли близких".

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Он и королева "отчаянно шокированы".

Наши особые молитвы и глубочайшие соболезнования с семьями и друзьями всех, кто пострадал от этого ужасного трагического инцидента во многих странах. Я хотел бы отдать особое уважение героическим усилиям служб экстренной помощи и всех, кто оказывает помощь и поддержку в это болезненное и травматическое время.

"Мы с волнением узнаем о трагической авиакатастрофе, которая произошла в Ахмедабаде. В эти часы боли я выражаю наши соболезнования близким жертв, а также премьер-министру Нарендре Моди", – Эммануэль Макрон.

"Мы разделяем вашу боль. Уважаемый господин Моди, Европа солидарна с вами и народом Индии в этот момент скорби", – Урсула фон дер Ляйен.

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Ужасная новость о катастрофе пассажирского самолета в Индии. Мои самые искренние соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и всему народу Индии в этот трагический день. Наши мысли со всеми родными и близкими пострадавших в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Мы разделяем ваше глубокое потрясение и скорбь в этот трагический день. Мы все молимся за то, чтобы было спасено как можно больше жизней, и желаем скорейшего выздоровления раненым, 
– написал он.