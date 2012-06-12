Шокированы и опустошены: как в мире реагируют на авиакатастрофу в Индии

Страшная катастрофа унесла жизни более сотни человек. Есть данные, что могли погибнуть все 242 человека. Мировые лидеры реагируют на трагедию.

24 Канал собрал детали.

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