Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найщиріші співчуття прем'єр-міністру Нарендрі Моді та всьому народу Індії в цей трагічний день. Наші думки з усіма рідними й близькими постраждалих в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді. Ми поділяємо ваше глибоке потрясіння й скорботу в цей трагічний день. Ми всі молимося за те, щоб було врятовано якомога більше життів, і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим,

– написав він.