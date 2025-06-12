Ужасная новость о катастрофе пассажирского самолета в Индии. Мои самые искренние соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и всему народу Индии в этот трагический день. Наши мысли со всеми родными и близкими пострадавших в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Мы разделяем ваше глубокое потрясение и скорбь в этот трагический день. Мы все молимся за то, чтобы было спасено как можно больше жизней, и желаем скорейшего выздоровления раненым,

– написал он.