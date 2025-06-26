Индия отказала ООН в расследовании авиакатастрофы, где погибло 274 человека, – Reuters

12 июня в Ахмедабаде разбился самолет Air India, выжил только один человек. Судно вскоре после взлета потеряло высоту и влетело в студенческое общежитие. Но страна не позволила следователю ООН присоединиться к расследованию катастрофы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Авиационное агентство ООН предложило Индии одного из своих следователей. Это был необычный шаг, ведь обычно Международную организацию гражданской авиации (ICAO) просят о помощи.

Ранее некоторые эксперты по безопасности критиковали Индию за то, что она задерживает анализ важных данных из черных ящиков.

Но когда ИКАО попросила предоставить следователю, который находился в Индии, статус наблюдателя, власти отклонили это предложение.

Министерство гражданской авиации Индии заявило, что следователи загрузили данные бортовых самописцев примерно через две недели после катастрофы.

Также был поднят вопрос о том, где будут прочитаны самописцы – в Индии или в США, поскольку в расследовании участвует Национальный совет по безопасности на транспорте. Индийское правительство провело только одну пресс-конференцию по поводу инцидента,

– говорится в материале.

В СМИ приводили догадки относительно уцелевшего Вишваша, мол, он сидел на "счастливом" месте 11А. Авиакатастрофу даже смоделировали, чтобы понять, как выжил один-единственный пассажир.