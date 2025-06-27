Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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В Індії заважають розслідуванню катастрофи літака Air India

Авіаційне агентство ООН запропонувало Індії одного зі своїх слідчих. Це був незвичний крок, адже зазвичай Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) просять про допомогу.

Раніше деякі експерти з безпеки критикували Індію за те, що вона затримує аналіз важливих даних з чорних скриньок.

Та коли ІКАО попросила надати слідчому, який перебував в Індії, статус спостерігача, влада відхилила цю пропозицію.

Міністерство цивільної авіації Індії заявило, що слідчі завантажили дані бортових самописців приблизно через два тижні після катастрофи.

Також було порушено питання про те, де будуть прочитані самописці – в Індії чи в США, оскільки в розслідуванні бере участь Національна рада з безпеки на транспорті. Індійський уряд провів лише одну пресконференцію з приводу інциденту,

– мовиться в матеріалі.

У ЗМІ наводили здогади щодо вцілілого Вішваша, мовляв, він сидів на "щасливому" місці 11А. Авіакатастрофу навіть змоделювали, щоб зрозуміти, як вижив один-єдиний пасажир.