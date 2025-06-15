Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на India Today.

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Какие сообщения пилот передавал перед падением

По данным источников, в последних сообщениях экипаж предупреждал о "недостаточной тяге" и заявил: "падаем". Также поступил международный сигнал тревоги "Mayday".

Самолет вылетел из аэропорта Ахмедабада в 13:37, однако уже через несколько минут упал, врезавшись в здание медицинского общежития недалеко от аэропорта. По последним данным, количество погибших в результате катастрофы возросло до 274.

На месте авиакатастрофы в Индии уже изъяли "черный ящик". Теперь следователи проанализируют записанные на нем данные, которые могут дать ключевые ответы относительно причин трагедии.

Напомним, в авиакатастрофе в Ахмедабаде выжил только один пассажир – Вишвашкумар Рамеш. Он смог выбраться из самолета и самостоятельно добрался до машины скорой помощи.

Также известно, что 28-летняя студентка из Великобритании Бхуми Чаухан спаслась благодаря опозданию. Девушка не успела на рейс Air India AI171 из Ахмедабада в Лондон всего на десять минут – из-за пробок в городе.