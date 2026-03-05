Азербайджан закрыл воздушное пространство возле границы с Ираном

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Так, после дроновой атаки со стороны Ирана Азербайджан временно закрыл воздушное пространство в южной части страны. Ограничения будут действовать 12 часов.

О таком сообщило авиационное оповещение NOTAM.

Актуально Иран атаковал беспилотником аэропорт в Азербайджане: видео последствий попадания

Что известно о закрытии воздушного пространства?

Соответствующее решение в Азербайджане приняли после инцидента, во время которого беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали район международного аэропорта в Нахичевани.

Стоит заметить, что для атаки 5 марта, вероятно, использовали дрон Arash 2, который опаснее "Шахед". В результате удара по аэродрому была повреждена инфраструктура аэропорта, к тому же двое гражданских получили ранения.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что дроны прилетели именно с территории Ирана. В ведомстве предупредили, что страна оставляет за собой право на ответ.

Интересно, что накануне инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев выражал соболезнования в связи со смертью аятоллы Али Хаменеи и проводил встречу с иранским послом.

Какова ситуация в Иране?