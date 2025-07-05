"Путин издевается над вами и Америкой": в США призвали Трампа вооружить Украину "до зубов"

Пентагон объявил о приостановке передачи некоторого оружия Украине, что вызвало беспокойство среди некоторых американских чиновников. Республиканец Дон Бейкон призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть свой подход.

Кроме этого, он заявил, что политика американского лидера в отношении России не является эффективной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дона Бейкона.

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Что сказал Бейкон о политике Трампа в отношении России

Республиканец считает, что Трампу пора изменить свою стратегию в отношении России.

Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города. Киев сегодня – пример этого,

– написал Бейкон 4 июля.

Он также добавил, что американские союзники должны "вооружить Украину до зубов" и отметил необходимость более жестких санкций. Кроме этого, Бейкон заявил, что российский диктатор Владимир Путин издевается не только над Трампом, но и над Америкой.

Стоит отметить, что ранее Трамп высказался о своем недавнем разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США заявил, что он "очень разочарован" им. А также отметил, что все указывает на нежелание главы Кремля останавливаться и завершать войну.