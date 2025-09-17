Более трех лет президент Владимир Зеленский умоляет западных союзников закрыть небо над его страной. Однако, несмотря на жесткие российские обстрелы, НАТО все время отказывало ввести бесполетную зону над Украиной.

Причина такой сдержанности проста: страх эскалации и прямого боя между российскими и натовскими силами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку адмирала США в отставке, бывшего верховного главнокомандующего ОВС НАТО Джеймса Ставридиса для Bloomberg.

К теме Не для сбивания дронов: Франция направила в Польшу "ядерные" истребители, – Defense Express

Почему НАТО не хотело закрывать небо над Украиной?

Ставридис объяснил, что бесполетная зона потребует патрулирования территории Украины самолетами НАТО. А обеспечение безопасности этих пилотируемых летательных аппаратов может даже потребовать нейтрализации передовых российских зенитных систем С-400 как в России, так и в Беларуси.

Вероятно, понадобятся правила ведения боевых действий, которые позволят истребителям НАТО сбивать не только российские беспилотники и ракеты, но и пилотируемые бомбардировщики и истребители Кремля,

– сказал экс-адмирал.

В НАТО опасаются, что прямое столкновение может привести к расширению войны – не только на Черном море или в киберпространстве, но и даже с угрозой тактического ядерного удара со стороны Москвы.

В то же время, по мнению адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, пролет российских беспилотников в Польше может стать переломным моментом для введения бесполетной зоны над Украиной.

Он напоминает, что Альянс располагает более десятком самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3, которые могут круглосуточно следить за небом над Украиной и восточной границей НАТО. Кроме того, в рамках новой операции "Восточный страж" к охране восточного фланга приобщаются американские F-35, а также современные истребители из Польши, Великобритании, Франции, стран Балтии и Швеции.

"Вопрос лишь в том, готовы ли мы перенести операцию на украинскую территорию. Это может стать частью пакета решений, которые уже несколько месяцев обсуждают в Вашингтоне и Брюсселе", – отмечает Ставридис.

Американский адмирал подчеркивает: бесполетная зона – это очень агрессивный шаг, и он несет реальный риск дальнейшей эскалации.

Но, учитывая безрассудство, беспощадность и непримиримость Путина, наиболее ярко продемонстрированы его игнорированием личных дипломатических усилий Трампа, мы пришли к тому моменту, когда необходимо закрыть небо над Украиной. В сочетании с другими экономическими и дипломатическими инструментами, это может быть единственным способом убедить Москву в тщетности ее попыток завоевать всю Украину,

– подчеркнул эксперт.

Почему в НАТО снова заговорили о бесполетной зоне над Украиной?