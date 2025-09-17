Понад три роки президент Володимир Зеленський благає західних союзників закрити небо над його країною. Однак, попри жорсткі російські обстріли, НАТО весь час відмовляло запровадити безпольотну зону над Україною.

Причина такої стриманості проста: страх ескалації та прямого бою між російськими та натовськими силами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку адмірала США у відставці, колишнього верховного головнокомандувача ОЗС НАТО Джеймса Ставрідіса для Bloomberg.

До теми Не для збиття дронів: Франція направила до Польщі "ядерні" винищувачі, – Defense Express

Чому НАТО не хотіло закривати небо над Україною?

Ставрідіс пояснив, що безпольотна зона вимагатиме патрулювання території України літаками НАТО. А гарантування безпеки цих пілотованих літальних апаратів може навіть вимагати нейтралізації передових російських зенітних систем С-400 як у Росії, так і в Білорусі.

Ймовірно, знадобляться правила ведення бойових дій, які дадуть змогу винищувачам НАТО збивати не тільки російські безпілотники і ракети, а й пілотовані бомбардувальники і винищувачі Кремля,

– сказав ексадмірал.

У НАТО побоюються, що пряме зіткнення може спричинити розширення війни – не лише на Чорному морі чи в кіберпросторі, а й навіть із загрозою тактичного ядерного удару з боку Москви.

Водночас, на думку адмірала у відставці Джеймса Ставрідіса, проліт російських безпілотників у Польщі може стати переломним моментом для запровадження безпольотної зони над Україною.

Він нагадує, що Альянс має у своєму розпорядженні понад десяток літаків дальнього радіолокаційного виявлення E-3, які можуть цілодобово стежити за небом над Україною та східним кордоном НАТО. Крім того, в межах нової операції "Східний вартовий" до охорони східного флангу долучаються американські F-35, а також сучасні винищувачі з Польщі, Великої Британії, Франції, країн Балтії та Швеції.

"Питання лише в тому, чи готові ми перенести операцію на українську територію. Це може стати частиною пакета рішень, які вже кілька місяців обговорюють у Вашингтоні та Брюсселі", – зазначає Ставрідіс.

Американський адмірал підкреслює: безпольотна зона – це дуже агресивний крок, і він несе реальний ризик подальшої ескалації.

Але, з огляду на нерозсудливість, нещадність і непримиренність Путіна, найяскравіше продемонстровані його ігноруванням особистих дипломатичних зусиль Трампа, ми прийшли до того моменту, коли необхідно закрити небо над Україною. У поєднанні з іншими економічними та дипломатичними інструментами, це може бути єдиним способом переконати Москву в марності її спроб завоювати всю Україну,

– підкреслив експерт.

Чому у НАТО знову заговорили про безпольотну зону над Україною?