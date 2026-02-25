Имел романы с россиянками: Билл Хейст рассказал о своих связях с Эпштейном

Билл Гейтс 24 февраля провел встречу, на которой открыто объяснил свои контакты с Джеффри Эпштейном. Он взял на себя ответственность за прошлые решения перед работниками собственного фонда.

Как сообщил представитель Gates Foundation агентству Reuters, Гейтс провел встречу, на которой ответил на вопросы относительно публикации документов по делу Джеффри Эпштейна.

Что известно о связях Гейста с Эпштейном?

Опубликованные Министерством юстиции США документы свидетельствуют, что Гейтс и Эпштейн несколько раз встречались после отбытия Эпштейном тюремного срока, в частности обсуждая расширение благотворительных проектов основателя Microsoft

Билл Гейтс извинился перед работниками фонда. Он признал, что проводить время и привлекать руководство фонда к контактам с Эпштейном было "огромной ошибкой". Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

На встрече Билл говорил откровенно, подробно ответил на несколько вопросов и взял на себя ответственность за свои поступки,

– заявил представитель фонда.

Также эта газета заявила, что Гейтс имел романы с двумя россиянками. Но девушки не имели никакого отношения к Эпштейну.

Чтобы было ясно, я никогда не проводил время с жертвами - с женщинами из его окружения,

– заявил Билл Гейтс.

Эти девушки, которые изображены на фотографиях с миллиардером, были помощницами Эпштейна. А он просто попросил сфотографироваться с ними.

Заметьте! Фонд Gates Foundation, создан в 2000 году Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой Френч-Хейтс, является одним из ведущих доноров в сфере глобального здравоохранения.

Что нового известно о деле Эпштейна?