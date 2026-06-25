"Повелитель Севера" и друг Украины: биография будущего премьер-министра Великобритании Энди Бернема

80-й премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер объявил об отставке, но пока остаётся в должности, чтобы спокойно передать власть своему преемнику. Его имя уже на 99% известно. В соответствии с британскими политическими традициями, им станет его преемник на посту лидера Лейбористской партии, которого изберут в июле.

Главный и пока единственный претендент на эту должность – уже бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Он победил на довыборах в британский парламент и в тот момент, когда Стармер объявлял об отставке, утром 22 июня, как раз ехал в Лондон, чтобы принести присягу. По иронии судьбы, Бернем прибыл в столицу Великобритании уже в новом статусе – главной надежды и спасителя страны от глубокого кризиса.

На такие удивительные метаморфозы не могли не обратить внимание эксперты, которые в шутку провозгласили политика "Владыкой Севера". Точнее, под таким ироничным прозвищем он был известен и раньше, но только на Севере (в Манчестере). Теперь же этот неофициальный титул стал известен на весь мир.

С героем "Игры престолов" Эддардом Старком у Бернема действительно много общего – он был влиятельным региональным игроком, но вынужден мчаться в столицу, чтобы стать Десницей (первым министром) и справиться с проблемами Семи Королевств. Будем надеяться, что на этом параллели исчерпываются.

24 Канал рассказывает о биографии политика Энди Бернема и с помощью экспертов рассказывае про вызовы, с которыми ему предстоит столкнуться на новой должности.

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Молодость Энди Бернема

Энди Мюррей Бернем родился 7 января 1970 года в Ливерпуле, его детство прошло в городке Калчет (коллеги из Би-би-си называют его "quiet commuter belt village" – то есть тихим пригородом).

Фамилия политика указывает на его ирландское происхождение. Сам Бернем сейчас говорит, что считает себя прежде всего британцем.

Бернем – выходец из простой рабочей семьи. Отец был инженером телефонной связи, а мать – администратором у семейного врача.

В Великобритании это обычно определяет будущие политические предпочтения. Так произошло и с Бернемом, однако не сразу. Но об этом расскажем позже.

Энди получил католическое воспитание, он хорошо знает Священное Писание и читал в школе катехизис.

Несмотря на то, что Калчет и Ливерпуль разделяют всего несколько десятков километров, это разные графства (Чешир и Мерсисайд). Тем не менее Бернему удалось не обращать внимания на эти условности и стать ярым болельщиком ливерпульского футбольного клуба – "Эвертона".

Британские СМИ пишут, что впервые на матч команды Энди попал ещё в возрасте 2 – 3 лет. И с тех пор является фанатом "Эвертона". Таким Бернем остается и по сей день (и до сих пор играет в футбол). Кстати, сейчас одним из лидеров любимого клуба политика является защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

Энди Бернем вместе с братьями (их у него двое) были первыми представителями рода, сумевшими получить высшее образование. Alma Mater Бернема – Кембридж, там он изучал литературу, готовился стать журналистом и носил шикарные длинные волосы.



В молодости Энди Бернем выглядел как рок-звезда / Фото – The Spectator

Кстати, Кембридж – это своего рода вызов традициям, ведь традиционной кузницей "премьерских кадров" в Великобритании считается другой элитный вуз страны – Оксфорд. Его называют "кузницей консерваторов". Если Бернема изберут премьер-министром, он станет первым выпускником Кембриджа на этой должности за 90 лет. А его предшественником был Стэнли Болдуин.

Политик из Лондона

Интересно, что Бернем сначала не особо интересовался политикой и не был частым гостем в политических кругах, хотя и вступил в Лейбористскую партию в возрасте 15 лет. Не связывал с ней и свою дальнейшую карьеру. Гораздо больше его интересовала музыка, в частности, рок и инди. Особое увлечение вызывали рокеры с севера Англии (The Smiths и The Stone Roses).

После получения диплома Энди работал журналистом. Но не сразу – после окончания учебы выпускник Кембриджа полгода искал работу и брался буквально за всё, что предлагали (речь идет о журналах Tank World и Passenger World Management).

Лишь в возрасте 24 лет он присоединился к предвыборной кампании очень влиятельной лейбористской политики, баронессы Тессы Джоуэлл, и таким образом оказался в британской политике. С леди Джоуэлл его познакомила его коллега-журналистка Элеонор Миллс, её падчерица. Политик оценила энтузиазм общительного юноши и взяла его в свою команду.

В 1997-м Бернем работал в парламенте в качестве клерка, представлял Конфедерацию Национальной службы здравоохранения (NHS), с 1998-го стал специальным советником государственного секретаря по вопросам культуры, СМИ и спорта (британский Минкульт, – 24 Канал), а в 2001-м впервые был избран в парламент. Бернем вел кампанию в Большом Манчестере (вторая по величине после Лондона, почти 3 миллиона человек, городская агломерация Великобритании, – 24 Канал) и победил с первой же попытки (напомним, Маргарет Тэтчер это удалось только с третьей попытки).

Энди Бернем очень любит футбол, даже отличился на полупрофессиональном уровне, а теперь редко упускает возможность сыграть / Фото – PA Images

С 2005 года Бернем работал в правительствах Тони Блэра и его преемника Гордона Брауна, занимал пост министра культуры. Одним из крупнейших достижений Бернема на этой должности стало проведение объективного расследования трагедии на футбольном стадионе в Шеффилде, когда в давке на стадионе "Хиллсборо" погибли 96 болельщиков "Ливерпуля". Многие годы власти уклонялись от ответственности за трагедию, обвинив в ней самих жертв. Бернем разрушил эту версию событий и восстановил доброе имя погибших. Это стало первым крупным медийным успехом политика.

Впрочем, в 2010-м Бернем ушел в отставку и в последующие годы стал свидетелем мощного кризиса, обрушившегося на Лейбористскую партию. Он предлагал свои варианты преодоления проблем и дважды боролся за лидерство, но каждый раз проигрывал. Сначала – Эду Милибэнду, затем Джереми Корбину.

Как Энди Бернем стал "Королём Севера"

Бернем даже успел поработать в "теневом кабинете" Корбина и стать свидетелем того, как тот добивает лейбористов изнутри. После этого политик понял, что дела не будет, поэтому решил уйти из парламента и попробовать себя в новом качестве. Для этого пришлось покинуть Лондон, где Бернем прожил последние более 20 лет.

Новым вызовом стал Большой Манчестер, тот самый Север. В 2017-м он без проблем победил на выборах, набрав солидные 60% голосов.



Участники предвыборной кампании Бернема на выборах мэра Манчестера / Фото – Facebook Энди Бернема

На посту главы крупной агломерации Бернем проявил себя как очень успешный администратор и, как бы сказали у нас, – "крепкий хозяйственник".

Мэр никогда не читал нотаций и активно использовал свой новый статус, чтобы критиковать Лондон и центральное правительство, где тогда правили бал консерваторы. Бернем активно критиковал Брексит и был ярым сторонником ЕС.

Наибольший резонанс его критика приобрела во время пандемии Covid-19, когда Бернем вступил в фактически открытый конфликт с премьером Борисом Джонсоном. Бернем решительно отказывался вводить жесткий локаут без предоставления надлежащей финансовой компенсации местному бизнесу и наемным работникам, обвинив Лондон в пренебрежении к жителям севера.

Собственно, именно эта история и сделала господина Бернема "Повелителем Севера". Журналисты ухватились за этот штамп, и сейчас он прочно ассоциируется именно с мэром Большого Манчестера.



Мэр Манчестера на Марше равенства /Фото – Facebook Энди Бернема

В качестве мэра Бернем запомнился тем, что провел масштабную транспортную реформу, создав интегрированную сеть (вернул автобусные перевозки под общественный контроль, интегрировав их с другими видами транспорта под брендом Bee Network). Благодаря критике Лондона в медиапространстве он стал главным публичным лицом Северной Англии.

"Повелитель Севера" действительно заслужил любовь народа, что подтвердило успешное переизбрание Бернема на пост мэра в 2021-м.

Возвращение в "Королевскую гавань"

Возможно, Энди Бернем остался бы в Манчестере и в дальнейшем, если бы не проблемы лейбористов в Лондоне.

В июле 2024 года лейбористы буквально нокаутировали своих исторических оппонентов – консерваторов, а новым премьером стал Кир Стармер. Но дела у него пошли не так, как хотелось бы. Несмотря на значительные успехи на международной арене, Стармер не мог справиться с проблемами внутри страны, а тем более – в собственной партии. Отсутствие яркой харизмы и склонность к умиротворению вместо решительных действий – эти черты Стармера стали определяющими для углубления внутреннего кризиса.



Бернем и Стармер во время открытого урока в одной из школ в Манчестере / Lauren Hurley / No 10 Downing Street

Этим очень удачно воспользовался главный трикстер британской политики Найджел Фарадж. Позиция критика всего и полное отсутствие политической ответственности вывели его партию Reform UK на вершину электоральных симпатий, а Стармер ничего с этим не смог поделать. Не помогли даже успехи в борьбе с нелегальной (да и легальной тоже) миграцией, их масштабы сократились в разы. Впрочем, избиратели решили по-другому и дали понять, что не верят в Стармера, на местных выборах в мае 2026-го.

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Провал на выборах стал сигналом для лейбористов о том, что Стармер – не тот человек. Тогда же начались поиски "того самого". И выбор пал на Энди Бернема. По правилам, премьер-министром в Великобритании может быть только лидер партии, а его выбирают исключительно из числа членов парламента. Поэтому, чтобы иметь право претендовать на эту должность, Энди Бернем должен был отказаться от поста в правительстве Большого Манчестера и пойти на выборы.

Такую возможность ему предоставили коллеги-однопартийцы. Ивонн Фоварг освободила место в избирательном округе Мейкерфилд, и Бернем пошёл на довыборы, на которых с результатом около 55% голосов уверенно победил 19 июня 2026 года.

Это дало старт дальнейшему развитию событий. 22 июня Стармер, который обещал никуда не уходить, объявил об отставке, а также пообещал свою поддержку Бернему. Бернем же стал единственным кандидатом на пост лидера партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Другие влиятельные лейбористы – бывший министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Уэс Стритинг и заместитель министра обороны Эл Карнс от предложений отказались.

Интересно, что Бернем планировал сценарий с досрочными выборами ещё в начале 2026 года – даже до скандала с лордом Мандельсоном, но тогда лейбористы решили не рисковать.

Теперь Бернема ждут выборы лидера партии, они назначены на 16 июля. Но они могут и не состояться, если не будет других кандидатов.

Чтобы стать лидером, необходимо набрать 20% голосов фракции правящей партии (сейчас – 81), а также получить официальную поддержку трех аффилированных с лейбористами организаций, в частности двух профсоюзов.

И тогда уже 17 июля 2026 года Энди Бернем может стать 81-м премьер-министром Соединённого Королевства.

Какие взгляды у Энди Бернема и что известно о его поддержке Украины

Бернема называют "мягким левым", а его политические взгляды мало отличаются от взглядов Кира Стармера. По крайней мере, так выглядит сейчас.

В июле Бернем проведет серию пресс-конференций, в ходе которых эксперты получат больше информации. Пока же это лишь предположения. Известно, что Бернем строг к внешним оппонентам, но склонен к поиску компромиссов с коллегами. Что уж говорить, если он несколько лет работал даже с Джереми Корбином и не был среди участников "партийных мятежников", которые пытались его сместить.

На данный момент известно, что Бернем пообещал сделать своим приоритетом прогресс страны в экономике, сфере общественных услуг, стоимости жизни и развитии инфраструктуры. Впрочем, примерно то же самое обещал и Стармер. Так что проблема не в планах, а в их реализации.

Такого мнения придерживается профессор международной политики Института Клинтона при Университете Дублина Скотт Лукас. Он высказал его в беседе с журналистом 24 Канала Даниэлем Ткие.

Скотт Лукас профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете Хотя у лейбористов есть почти три года до проведения очередных национальных выборов, я думаю, что он сосредоточится на внутренней политике. Я не говорю, что он полностью откажется от внешней политики, но я думаю, что вы увидите его, именно то, что я только что сказал о Стармере: ему придётся выйти и заверить нас, что у него есть компетентное правительство, которое может быть эффективным, и которое имеет определённое видение решения этих внутриполитических проблем.

Таким образом, Бернему придётся взяться за решение проблем, с которыми не справился Стармер. Одна из них – баланс между "социалкой" и военным бюджетом, точнее – его увеличением, поскольку в настоящее время он не соответствует стандартам НАТО.



Бернем с представителями украинской общины Манчестера / Фото – www.mancunianmatters.co.uk

Зато можно с уверенностью утверждать, что политика поддержки Украины, которую последовательно проводили его предшественники, не будет изменена.

Мы видим вас, мы рады видеть вас, мы и впредь будем с радостью принимать вас здесь и будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. В Большом Манчестере мы никогда не бываем друзьями только в хорошие времена – мы всегда будем придерживаться выбранного курса. Мы не должны забывать об Украине,

– мэр Большого Манчестера Энди Бернем во вторую годовщину вторжения россиян в Украину произносит слова поддержки в обращении к украинской общине и беженцам.

Энди Бернем сам является сторонником Украины, что доказал на посту мэра Большого Манчестера. При этом политические разногласия с правительством Бориса Джонсона не помешали его поддержке украинских беженцев и расширению масштабов гуманитарных программ.

С первых дней полномасштабного вторжения Манчестер довольно активно сотрудничает с Киевом, Харьковом и Львовом, а Бернем является соучредителем гуманитарной сети UNBROKEN Cities Network.

Она объединяет города по всему миру, чтобы помогать развивать программу реабилитации и восстановления Украины.

Сообщение мэра Львова Андрея Садового в поддержку Бернема:

Кроме того, Бернем совершил очень сильный символический жест и признал в качестве мэра Манчестера Голодомор геноцидом украинского народа. В знак памяти четвертое воскресенье ноября в городе было объявлено днем скорби.

Речь идет о признании прошлых несправедливостей, а также того, что происходит сейчас. Это придаст определённую силу украинцам здесь и в стране в это сложное время… Мы понимаем, что воспринимают это как экзистенциальную атаку на их культуру и идентичность, и поэтому мы стараемся помочь на каждом уровне,

– мэр Бернем объясняет важность исторической памяти.

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Не забывает Бернем и о нынешних преступлениях россиян.

Я выступал против вторжения РФ в Крым. Я призвал ФИФА лишить Россию права на проведение ЧМ по футболу. Я решительно поддерживаю Украину и украинских мэров с 2022 года. Я считаю, что близость британских правых к Путину представляет угрозу нашей национальной безопасности,

– Бернем в мае 2026 года напоминает о российской угрозе в своем аккаунте в X.

Поэтому, будем надеяться, что новый премьер-министр Великобритании успешно примет эстафету от своих предшественников.

Скотт Лукас профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете На данный момент ваша (украинцев, – 24 Канал) большая надежда заключается в том, что ничего не изменится в фундаментальной политике Великобритании в отношении Украины, которая заключается в том, что мы помогаем защищать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, а также оказываем помощь в финансовой, экономической и военной сферах, чтобы обеспечить защиту этого суверенитета и территориальной целостности. О, да. И мы идем еще дальше, поддерживая Украину путем давления на Россию – от санкций до поддержки контратаки Украины.

Личная жизнь Энди Бернема

Политик женат, в 2000 году он обвенчался с Мари-Франс ван Гил. Но все называли её "Фрэнки". Она считалась самой привлекательной девушкой на факультете и выбрала именно Энди Бернема.

Она – гражданка другого королевства – Нидерландов. Познакомились и начали встречаться ещё в Кембридже.

К моменту свадьбы Фрэнки и Энди уже 5 лет "встречались", катализатором стало рождение первого ребёнка — старшего сына Джимми. Младенец был одним из гостей на свадьбе своих родителей.

Енді Бернем з родиною, 2008-й год / фото – National Museums Liverpool

Сейчас у пары есть сын и две дочери. Помимо сына Джимми, это ещё две дочери – Рози и Энни.

Фрэнки Ван Гил работает маркетологом, участвовала в разработке логотипов для Би-би-си и сборной Англии по регби. Также она помогала мужу разрабатывать айдентику для его политических кампаний в Манчестере. Поэтому в его победах есть и её весомый вклад. Из-за этого у мэра даже были небольшие проблемы с конфликтом интересов, но он их преодолел.