Бернем вступит в должность уже в понедельник, 20 июля, а впоследствии его кандидатуру должен утвердить король Чарльз III. Об этом пишет The Guardian.

Что известно об Энди Бернеме?

Энди Бернем был мэром Большого Манчестера. Он получил подавляющую поддержку депутатов парламента, профсоюзов и партийных ячеек, что сделало его единственным кандидатом на замену Кира Стармера.

Бернем считает, что страна "жаждет новой политики", но он также предупредил, что это "последний шанс Лейбористской партии на перемены".

Это момент, к которому я готов – готов вести и строить на фундаменте, заложенном одним человеком больше, чем кем-либо другим. Под руководством Кира Стармера мы прошли путь от нашего худшего поражения до одной из лучших побед в истории,

– отметил Бернем.

Новый британский премьер еще не определил деталей своей политики, но сказал, что хочет сосредоточиться на передаче полномочий местным сообществам, лидерстве в поддержке бизнеса и строительстве большего количества социального и муниципального жилья.

Отвечая на критику о том, что он был слишком сосредоточен на севере, учитывая свою роль мэра, Бернем сказал, что будет лидером севера, юга, востока, запада, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

В понедельник Бернем выступит с речью у Даунинг-стрит и назначит свой кабинет министров во второй половине дня. Хотя пока он еще не решил, кто войдет в его основную команду.

Напомним, что Бернема называют "умеренным левым", а его политические взгляды мало отличаются от взглядов Кира Стармера.

Он является сторонником Украины, поддерживал украинских беженцев и расширял масштабы гуманитарных программ.