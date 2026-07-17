Свою посаду Бернем обійме уже в понеділок, 20 липня, а згодом його кандидатуру має затвердити король Чарльз III. Про це пише The Guardian.

Що відомо про Енді Бернема?

Енді Бернем був мером Великого Манчестера. Він здобув переважну підтримку депутатів парламенту, профспілок та партійних осередків, що зробило його єдиним кандидатом на заміну Кіра Стармера.

Бернем вважає, що країна "жадає нової політики", але він також попередив, що це "останній шанс Лейбористської партії на зміни".

Це момент, до якого я готовий – готовий вести та будувати на фундаменті, закладеному однією людиною більше, ніж будь-ким іншим. Під керівництвом Кіра Стармера ми пройшли шлях від нашої найгіршої поразки до однієї з найкращих перемог в історії,

– зазначив Бернем.

Новий британський прем'єр ще не визначив детальної політики, але сказав, що хоче зосередитися на передачі влади громадам, лідерстві на підтримку бізнесу та будівництві більшої кількості соціального та муніципального житла.

Відповідаючи на критику щодо того, що він був занадто зосереджений на півночі, враховуючи свою роль мера, Бернем сказав, що буде лідером півночі, півдня, сходу, заходу, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

У понеділок Бернем виступить з промовою біля Даунінг-стріт і призначить свій кабінет міністрів у другій половині дня. Хоча наразі він ще не вирішив, хто буде в його головній команді.

Нагадаємо, що Бернема називають "м'якими лівим", а його політичні погляди мало відрізняються від поглядів Кіра Стармера.

Він є прихильником України, підтримував українських біженців і масштабував гуманітарні програми.