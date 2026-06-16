12 июня 2026 года, за несколько недель до ухода в отставку, директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные материалы, которые, по её словам, содержат доказательства длительного финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, в том числе в Украине. Видео с заявлением Габбард набрало 41 миллион просмотров за три дня и стало предметом резкой критики со стороны журналистов, исследователей дезинформации и украинского правительства.

Нарратив о "биолабораториях в Украине" – не новый. Это один из краеугольных камней российской пропаганды, которую Москва начала активно раскручивать еще накануне полномасштабного вторжения. Теперь он получил официальный статус и печать американской разведки – из уст чиновницы, которой оставалось две недели у власти. Государственный российский телеканал RT сразу же опубликовал материал с заявлением, что действия Габбард "подтверждают слова России о том, что лаборатории работали с потенциальным биологическим оружием".

МИД Украины отверг эти утверждения как безосновательные. Параллельно журналисты обратили внимание на то, что в опубликованных ODNI материалах географические ошибки настолько грубы, что ставят под сомнение сам уровень подготовки документа. 24 Канал рассказывает, что сообщила Габбард и как отреагировали в Украине.

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Что на самом деле содержат "рассекреченные материалы"

Слайды, рассекреченные 23 апреля и обнародованные 12 июня, описывают объекты, которые финансировались в рамках Программы кооперативного снижения угроз Министерства обороны – инициативы, начатой в 1990-х для защиты патогенов и оружейных материалов, оставшихся от Советского Союза. В Украине программа работает с 2005 года, и за это время США инвестировали около 200 миллионов долларов в модернизацию украинских государственных лабораторий здравоохранения и ветеринарных учреждений.

Обратите внимание! Новые документы не доказывают никакой разработки оружия. Зато они подтверждают, что и так было публично известно: США предоставляли официально задекларированные средства для безопасного хранения патогенов, оставшихся от советских программ. Среди задокументированных объектов – Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове: по материалам, этот объект "почти наверняка" был уязвим для российских информационных операций, захвата или повреждения, имеет исторические связи с советскими биологическими исследованиями и, вероятно, хранил опасные патогены.

Сама Габбард представила публикацию в риторике масштабного разоблачения.

Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, которое могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые медицинские специалисты – как доктор Фаучи – и представители команды национальной безопасности администрации Байдена солгали американцам о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду,

– заявила она в пресс-релизе.

Публикация отчета произошла после исполнительного указа президента Трампа от мая 2025 года, который ограничил федеральное финансирование исследований, связанных с усилением функций патогенов.

Габбард уходит с должности после того, как объявила об отставке, которая вступит в силу 30 июня. В письме на имя Трампа она объяснила это онкологическим заболеванием мужа:

Абрахаму недавно поставили диагноз – чрезвычайно редкая форма рака костей. В ближайшие недели и месяцы его ждут серьезные испытания. Я должна уйти с государственной службы, чтобы быть рядом с ним и поддержать его в этой борьбе.

Существенно и то, что документы остаются частично засекреченными, а ODNI утверждает, что лаборатории несли риск из-за длительной войны – но не предоставляет конкретных доказательств относительно характера проводимых исследований. Критики настаивают, что объекты были частью долгосрочных программ здравоохранения и снижения угроз, разработанных для защиты от опасных патогенов и предотвращения биологического распространения – а не для военных программ.

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Карта с ошибками и ответ Киева

Помимо содержания самих слайдов, издание сосредоточилось на карте, которую ODNI опубликовало вместе с материалами. Вместо обозначения Киева карта помещает столицу в селе с названием Киев в Николаевской области – что свидетельствует об элементарной географической ошибке авторов документа. Один из городов обозначен как "Чернив" – хотя в Украине не существует такого города; очевидно, имеется в виду либо Черновцы, либо Чернигов, но ни один из них не расположен там, где изображен "Чернив" на карте. На "карте" также указано, что Украина якобы имеет "биолаборатории" в оккупированном Россией Крыму и в городе "Закарпатье" – населенного пункта с таким названием не существует.



Ложная карта / Скриншот из отчета разведки

Интересно! Эти детали сразу же заметили журналисты и исследователи. Исполнительный директор Bellingcat Христо Грозев раскритиковал публикацию, утверждая, что Габбард фактически подготовила "еще одну информационную операцию" для Кремля.

МИД Украины отметил, что Киев и Вашингтон на протяжении многих лет сотрудничают исключительно в области развития системы здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты.

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На протяжении многих лет сотрудничество между Украиной и США в сфере биобезопасности было направлено исключительно на укрепление потенциала системы здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты,

– подчеркнуло ведомство в официальном заявлении.

В МИД также отметили, что в 2022 году по запросу России государства-участники Конвенции о биологическом и токсинном оружии провели официальные консультации, в ходе которых были предоставлены все необходимые данные относительно соответствующих программ сотрудничества. Вопрос рассматривался и в Совете безопасности ООН, где Москва не смогла предоставить ни одного подтверждения своих обвинений.

Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду,

– резюмировали в МИД.

Совпадение во времени – и готовность Кремля подхватить заявления Габбард – ощутимо затрудняет оценку документов, даже для тех, кто в принципе поддерживает большую прозрачность в вопросах биологических исследований. Кооперативная программа снижения угроз, на которую опираются слайды ODNI, функционировала в Украине открыто с 2005 года. То, что ее участники теперь изображаются чуть ли не участниками заговора, – вопрос, заслуживающий внимания независимо от того, кто и зачем поставил неправильный Киев на карту американской разведки.