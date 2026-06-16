12 червня 2026 року, за кілька тижнів до відставки, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард опублікувала розсекречені матеріали, які, за її словами, містять докази тривалого фінансування урядом Сполучених Штатів понад 120 біологічних лабораторій у понад 30 країнах, зокрема в Україні. Відео із заявою Габбард набрало 41 мільйон переглядів за три дні й стало предметом різкої критики з боку журналістів, дослідників дезінформації та українського уряду.

Наратив про "біолабораторії в Україні" – не новий. Це один із наріжних каменів російської пропаганди, яку Москва почала активно розкручувати ще напередодні повномасштабного вторгнення. Тепер він отримав офіційний статус і печатку американської розвідки – з уст посадовиці, якій залишалося два тижні при владі. Державне російське мовлення RT одразу ж опублікувало матеріал із заявою, що дії Габбард "підтверджують слова Росії про те, що лабораторії працювали з потенційною біологічною зброєю".

МЗС України відкинуло ці твердження як безпідставні. Паралельно журналісти звернули увагу на те, що в опублікованих ODNI матеріалах географічні помилки настільки грубі, що ставлять під сумнів сам рівень підготовки документа. 24 Канал розповідає, що повідомила Габбард та як відреагували в Україні.

До теми Понад 30 країн: у США розсекретили документи про біолабораторії у світі та Україні

Що насправді містять "розсекречені матеріали"

Слайди, розсекречені 23 квітня й оприлюднені 12 червня, описують об'єкти, що фінансувалися в рамках Програми кооперативного зниження загроз міністерства оборони – ініціативи, розпочатої у 1990-х для захисту патогенів і збройних матеріалів, що залишилися від Радянського Союзу. В Україні програма працює з 2005 року, і за цей час США інвестували близько 200 мільйонів доларів у модернізацію українських державних лабораторій охорони здоров'я та ветеринарних установ.

Зверніть увагу! Нові документи не доводять жодного розроблення зброї. Натомість вони підтверджують те, що й так було публічно відомо: США надавали офіційно задекларовані кошти для безпечного зберігання патогенів, що залишилися від радянських програм. Серед задокументованих об'єктів – Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини у Харкові: за матеріалами, цей об'єкт "майже напевно" був уразливий до російських інформаційних операцій, захоплення або пошкодження, має історичні зв'язки з радянськими біологічними дослідженнями та ймовірно зберігав небезпечні патогени.

Сама Габбард подала публікацію в риториці масштабного викриття.

Попри очевидний потенціал для катастрофічного глобального впливу, який можуть мати дослідження небезпечних патогенів у біолабораторіях, політики, так звані медичні фахівці – як-от доктор Фаучі – та представники команди національної безпеки адміністрації Байдена збрехали американцям про існування фінансованих і підтримуваних США біолабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду,

– заявила вона у пресрелізі.

Публікація звіту сталася після виконавчого наказу президента Трампа від травня 2025 року, який обмежив федеральне фінансування досліджень, пов'язаних із посиленням функцій патогенів.

Габбард відходить з посади після того, як оголосила про відставку, що набере чинності 30 червня. У листі Трампу вона пояснила це онкологічним захворюванням чоловіка:

Абрахаму нещодавно поставили діагноз – надзвичайно рідкісна форма раку кісток. У найближчі тижні й місяці його чекають серйозні випробування. Я мушу відійти від державної служби, щоб бути поряд з ним і підтримати його в цій боротьбі.

Суттєвим є і те, що документи залишаються частково засекреченими, а ODNI стверджує, що лабораторії несли ризик через тривалу війну – але не надає конкретних доказів щодо характеру проведених досліджень. Критики наполягають, що об'єкти були частиною тривалих програм охорони здоров'я та зниження загроз, розроблених для захисту небезпечних патогенів і запобігання біологічному розповсюдженню – а не для військових програм.

Читайте також Голова нацрозвідки США Тулсі Габбард подала у відставку

Мапа з помилками й відповідь Києва

Окрім змісту самих слайдів, видання зосередилося на карті, яку ODNI опублікував разом із матеріалами. Замість позначення Києва карта розміщує столицю в селі з назвою Київ у Миколаївській області – що свідчить про елементарну географічну помилку авторів документа. Один із міст позначено як "Чернів" – хоча в Україні не існує такого міста; очевидно, мається на увазі або Чернівці, або Чернігів, але жодне з них не розташоване там, де зображено "Чернів" на карті. На "мапі" також зазначено, що Україна нібито має "біолабораторії" в окупованому Росією Криму та в місті "Закарпаття" – населеного пункту з такою назвою не існує.



Хибна мапа / Скриншот зі звіту розвідки

Цікаво! Ці деталі одразу ж помітили журналісти та дослідники. Виконавчий директор Bellingcat Христо Ґрозев розкритикував публікацію, стверджуючи, що Габбард фактично підготувала "ще одну інформаційну операцію" для Кремля.

МЗС України відзначило, що Київ і Вашингтон протягом багатьох років співпрацюють виключно в галузі розвитку системи охорони здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.

Читайте також У МЗС та МОЗ відреагували на скандальний звіт Тулсі Габбард про біолабораторії в Україні

Для багатьох років співробітництво між Україною та США у сфері біобезпеки мало на меті виключно зміцнення потенціалу системи охорони здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту,

– наголосило відомство в офіційній заяві.

В МЗС також зазначили, що у 2022 році за запитом Росії держави-учасниці Конвенції про біологічну та токсинну зброю провели офіційні консультації, в ходу яких були надані всі необхідні дані стосовно відповідних програм співробітництва. Питання розглядалося і в Раді безпеки ООН, де Москва не змогла надати жодного підтвердження своїх звинувачень.

Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій і перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду,

– резюмували в МЗС.

Збіг у часі – та готовність Кремля підхопити заяви Габбард – відчутно ускладнює оцінку документів, навіть для тих, хто в принципі підтримує більшу прозорість у питаннях біологічних досліджень. Кооперативна програма зниження загроз, на яку спираються слайди ODNI, функціонувала в Україні відкрито з 2005 року. Те, що її учасники тепер зображуються мало не учасниками змови, – питання, яке варте уваги незалежно від того, хто і навіщо поставив неправильний Київ на карту американської розвідки.