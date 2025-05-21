"Летающий дворец": США официально приняли самолет от Катара, который переделают для Трампа

Министерство обороны США официально приняло от Катара самолет Boeing 747, который президент США Дональд Трамп сможет использовать после модернизации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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США получили от Катара "летающий дворец"

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что министр обороны США принял самолет Boeing 747 от Катара "в соответствии со всеми федеральными положениями и постановлениями".

Министерство обороны будет работать над тем, чтобы в самолете, предназначенном для перевозки президента США, были учтены все меры безопасности и требования к функциональному использованию,

– добавил он.

Парнелл не уточнил, или администрация США уже заплатила за самолет, и переадресовал все дополнительные вопросы к Военно-воздушным силам США.

Впрочем, по словам лица, знакомого с деталями переговоров, соглашение еще не завершено, а юридические команды сторон продолжают консультации.

По словам журналистов, для модернизации Boeing 747 может понадобиться полный разбор, чтобы установить необходимое оборудование – и в результате стоимость таких изменений превысит стоимость самого самолета.

Справка. Boeing 747-8 – это последняя и самая длинная модель легендарной линейки "джамбо джетов" от Boeing. Его длина достигает более 76 метров, а вместимость – до 467 пассажиров в трехклассной конфигурации.

Напомним, ранее сам Дональд Трамп заявлял, что "никогда бы не отказался" от предложенного ему бесплатного самолета от Катара. По его словам, нынешний президентский самолет США Air Force One эксплуатируется уже более 40 лет, а расходы на его обслуживание – "астрономические".