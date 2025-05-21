Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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США отримали від Катару "летючий палац"

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що міністр оборони США прийняв літак Boeing 747 від Катару "відповідно до всіх федеральних положень та постанов".

Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб у літаку, призначеному для перевезення президента США, були враховані всі заходи безпеки та вимоги до функціонального використання,

– додав він.

Парнелл не уточнив, чи адміністрація США вже заплатила за літак, і переадресував усі додаткові питання до Військово-повітряних сил США.

Втім, за словами особи, обізнаної з деталями перемовин, угода ще не завершена, а юридичні команди сторін продовжують консультації.

За словами журналістів, для модернізації Boeing 747 може знадобитись повний розбір, щоб встановити необхідне обладнання – і в результаті вартість таких змін перевищить вартість самого літака.

Довідка. Boeing 747-8 – це остання та найдовша модель легендарної лінійки "джамбо джетів" від Boeing. Його довжина сягає понад 76 метрів, а місткість – до 467 пасажирів у трикласній конфігурації.

Нагадаємо, раніше сам Дональд Трамп заявляв, що "ніколи б не відмовився" від запропонованого йому безкоштовного літака від Катару. За його словами, нинішній президентський літак США Air Force One експлуатується вже понад 40 років, а витрати на його обслуговування – "астрономічні".