Финляндия предоставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов России

В Финляндии нашли решение, как использовать замороженные российские активы в пользу Украины. Прибыли от российских активов пойдут на оружие для украинских военных.

Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро. Закупку будут осуществлять у финских производителей, а средства на нее поступят из доходов от замороженных российских активов. Такое решение реализуют страны ЕС через Европейский фонд мира (EPF). Передает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.

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Финское оружие для Украины

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поделился подробностями договоренности о передаче Украине боеприпасов в рамках европейской инициативы, используя доходы от замороженных активов России.

Нам удалось договориться о дополнительном финансировании для поддержки Украины. Средства поступили от замороженных российских активов. Продукцию закупаем у финской промышленности – это поддерживает занятость в стране – и передаем Украине для укрепления ее обороноспособности. Я очень доволен этим результатом,

– отметил министр.

Непоколебимая финская поддержка

Хяккянен также заявил, что новый пакет помощи дополнит национальную программу поддержки Украины на 660 миллионов евро. Он подчеркнул, что это сблизит финскую оборонную отрасль с процессом оказания помощи, а также продемонстрирует, что инвестиции в производство боеприпасов были оправданными.

Детали относительно содержания, способа или графика поставки пока не разглашаются.

К слову, Россия активизирует подготовку к передислокации войск, укрепляя инфраструктуру у границ с НАТО и Финляндией после войны с Украиной.