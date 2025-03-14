США готовы возобновить поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB, – Reuters

Соединенные Штаты готовы возобновить поставки в Украину бомб дальнего радиуса действия, известных как GLSDB. Это произошло после того, как они были модернизированы для лучшего противодействия российскому оружию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Соответствующую информацию изданию сообщили два человека, знакомых с ситуацией.

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Что известно о готовности США возобновить поставки GLSDB

Журналисты пишут, что боеприпасы GLSDB поступят на фоне сообщений, что запасы армейских тактических ракетных систем аналогичной дальности (ATACMS) в Украине были исчерпаны.

Эти бомбы были закуплены еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. США закупили новое вооружение и военную технику для Киева на почти 33,2 миллиарда долларов непосредственно у оборонных подрядчиков США и союзников.

За последние недели 19 GLSDB были протестированы, чтобы оценить эффективность их модификаций. По словам осведомленных собеседников, часть обновлений предусматривала усиление соединений внутри оружия для повышения его устойчивости.

Повторный ввод GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, поскольку запасы уже есть в Европе. Последний раз украинцы применяли оружие несколько месяцев назад, рассказал один из собеседников издания.

Журналисты отметили, что в течение последнего года Украина искала оружие с большей дальностью действия, чем 69 километров, которые были у предоставленных США бомб GMLRS. Чтобы расширить зону поражения этого оружия компания Boeing предложила Пентагону новую модернизацию с радиусом действия 161 километр.

Эта управляемая бомба имеет небольшие крылья, которые расширяют ее радиус действия, и она состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, оба из которых являются обычными в США и являются относительно недорогими.

Бомба была создана совместно с компаниями SAAB AB и Boeing, и разрабатывалась задолго до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

К слову, после переговоров в Джидде 11 марта американская сторона возобновила поставки военной помощи Украине. Транспортировка оружия возобновилась через польский хаб, что было подтверждено как чиновниками из Киева, так и из Варшавы.