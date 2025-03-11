Вэнс объяснил, почему никогда не хотел рассказывать о службе брата, который воевал в Украине

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нейт Вэнс, который воевал на нашей стороне против России, выразил разочарование политикой и отношением его родственника к Украине и Владимиру Зеленскому.

Сам Джей Ди Вэнс в комментарии для Fox News Digital заявил, что не хочет прибегать к спору с ним публично, и назвал заявление своего брата "неудачной попыткой" связаться с ним, передает 24 Канал.

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Как Вэнс отреагировал на заявление брата

Вице-президент США объяснил, что никогда публично не говорил о службе своего двоюродного брата, потому что, мол, "не хотел подвергать свою жизнь опасности больше, чем она была". Он выразил удивление, что Нейт обратился к нему таким образом.

Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую потребность обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не уверен, почему Нейт почувствовал потребность обратиться в мой офис в Сенате, а не к своей маме, папе или сестре, со всеми, с которыми я регулярно общаюсь,

– заявил Джей Ди Вэнс.

По его словам, он всегда считал Нейта "жестоким парнем" и добавил, что будет рад с ним поговорить.

Напомним, Нейт Вэнс воевал добровольцем в Украине в батальоне "Волки да Винчи" после вторжения России. Он критикует брата за его позицию по Украине, отмечая, что разочарован его действиями и отсутствием попыток понять ситуацию глубже.