Сам Джей Ді Венс у коментарі для Fox News Digital заявив, що не хоче вдаватися до суперечки з ним публічно, і назвав заяву свого брата "невдалою спробою" зв'язатися з ним, передає 24 Канал.

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Як Венс відреагував на заяву брата

Віцепрезидент США пояснив, що ніколи публічно не говорив про службу свого двоюрідного брата, тому що, мовляв, "не хотів наражати своє життя на небезпеку більше, ніж воно було". Він висловив здивування, що Нейт звернувся до нього у такий спосіб.

Що стосується його критики, то я не зацікавлений сперечатися з ним публічно, але я відчуваю потребу звернути увагу на одне питання: його невдалу спробу зв’язатися зі мною. Я не впевнений, чому Нейт відчув потребу звернутися до мого офісу в Сенаті, а не до своєї мами, тата чи сестри, з усіма, з якими я регулярно спілкуюся,

– заявив Джей Ді Венс.

За його словами, він завжди вважав Нейта "жорстоким хлопцем" та додав, що буде радий з ним поговорити.

Нагадаємо, Нейт Венс воював добровольцем в Україні у батальйоні "Вовки да Вінчі" після вторгнення Росії. Він критикує брата за його позицію щодо України, зазначаючи, що розчарований його діями та відсутністю спроб зрозуміти ситуацію глибше.