"Это длительное время в зоне боевых действий": Госдеп США подтвердил отставку Бринк

Бриджит Бринк подала в отставку с поста посла США в Украине, на которой она находилась с мая 2022 года. В Госдепе назвали причину.

Сначала сообщения об отставке Бринк появились в СМИ, которые ссылались на источники среди официальных лиц. Отмечалось, что решение об увольнении чиновница приняла сама, передает 24 Канал.

Смотрите также "Относительно скоро": Трамп сделал новое оптимистичное заявление относительно войны в Украине

Почему Бринк покидает пост посла

В Госдепе в комментарии CNN объяснили отставку Бринка с должности посла в Украине продолжительным пребыванием в зоне боевых действий.

Она была послом там (в Украине – 24 Канал) три года – это много для зоны боевых действий,

– сказал представитель Госдепартамента.

Чиновник заметил, что "война длится слишком долго". "Настоящий вопрос – готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы завершить эту войну", – добавил он.

Как сообщали в СМИ, Бринк подала в отставку еще в январе после того, как сменилась администрация. Впрочем, госсекретарь Марк Рубио отклонил ее заявление.

К слову, недавно Бринк вызвала критику в Украине после того, как в посту об атаке на Кривой Рог не упомянула, что детей убила именно российская ракета.