Британия передает Украине десятки ненастоящих танков: The Times раскрыл замысел Лондона

Великобритания поставляет Украине военную помощь с началом полномасштабного вторжения. Впрочем, в Лондоне признают, что ее количества недостаточно, чтобы противопоставить силам противника. Поэтому союзники придумали другой способ, как получить преимущество над врагом – обмануть его.

Как пишет The Times, Британия предоставляет Украине муляжи танков и систем ПВО. Цель этих поставок – обмануть россиян и заставить их поражать фальшивые цели, таким образом напрасно тратя собственные снаряды и технику, передает 24 Канал.

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Как Британия помогает Украине обманывать оккупантов

На сегодня у противника есть спутниковые снимки и беспилотники, благодаря которым они лучше могут увидеть разницу между надувными танками, которые использовались во Второй мировой войне, и настоящими.

Поэтому Taskforce Kindred, команда минобороны Великобритании, на запрос Украины пытается усовершенствовать методы обмана.

Так, эксперты делают цифровые фотографии оборудования, которое Великобритания присылает в Украину. Эти фото печатают на материале, который затем отправляют в Киев, чтобы украинские войска могли собрать его за считанные часы.

После приманки разворачиваются на линии фронта, чтобы сбить с толку вражеские системы.

В частности, британские военные изготавливали макеты танков Challenger 2 и бронированных самоходных артиллерийских установок AS-90, которые являются дефицитными. Их очень трудно отличить от настоящих.

Полковник Олли Тодд, морской пехотинец Королевской морской пехоты, рассказывает, что если Британия предоставляет Украине 5 машин, то вместе с ними, вероятно, отправляет до 30 муляжей, которые, как правило выглядят настоящими с небольшого расстояния в 25 метров. Макеты, говорит он, являются "фундаментальными" на поле боя.

К слову, США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для системы ПВО Patriot со складов Германии.