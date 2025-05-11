Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что информация об оружии, которое Украине предоставляют союзники и которая попадает в публичное пространство, в основном обнародуется для того, чтобы отчитаться перед избирателями в ЕС, а также чтобы показать свою позицию по поддержке ВСУ.

Смотрите также "Похоже, вопрос передачи Taurus решен": политолог подытожил "Коалицию желающих" в Киеве

Разведка России теперь активизируется

Тимочко предположил, что вероятно Германия имеет комплекс вооружения, который хочет передать ВСУ и который, возможно, до сих пор не применялся на фронте. Не исключено, что партнеры хотят засекретить и объемы этого оружия.

Это военная информационная игра. Это не является уникальным подходом к ситуации,

– озвучил Тимочко.

Ряд немецких производителей оружия, в частности Rheinmetall, строят заводы в Украине, перепрофилируют в Германии производства. Такие частные структуры работать сами по себе не будут, они, по словам Тимочко, будут получать государственные заказы на изготовление оружия. Украина может получить новые образцы, которые будут проходить апробацию.

"Будут применяться в Украине, чтобы произошел эффект неожиданности. Хотя разведка противника будет работать, будет пытаться выяснить хотя бы ориентировочный перечень вооружения, которое будет получать наше государство. Вероятно, что Германия станет одним из хабов, который будет заниматься поддержкой украинской армии", – озвучил Тимочко.

ЕС передаст Украине почти два миллиарда евро

Европейский союз принял решение предоставить Украине ориентировочно два миллиарда евро. Деньги предоставят из замороженных российских активов, они будут направлены в украинский военно-промышленный комплекс. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что наше государство уже имеет большой комплекс наработок по изготовлению оружия.

Надеюсь, что наконец "Коалиция желающих" превратится из политического объединения в милитарное. Если рассматривать принцип демократии европейских стран, то демократия – это и их сила, и их слабость одновременно,

– считает Тимочко.

Европейские политики довольно сильно зависимы от мнения своих избирателей, налогоплательщиков. Гораздо эффективнее, по мнению Тимочко, будет, если средства будут вкладываться в украинский ВПК, тогда Украина не будет зависима от логистики.