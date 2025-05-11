Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что в случае продолжения боевых действий со стороны России, Кремль ждут не только санкции. Говорится и о военной поддержке Украины.

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"Не только санкции, но и Taurus"

10 мая в Киеве Владимир Зеленский провел встречу "Коалиции желающих" с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Польши Дональдом Туском. После этого лидеры ЕС и президент Украины провели телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Если после этой встречи Путин решит продолжать войну, его ожидает серьезный пакет санкций от США – Трамп уже анонсировал вторичные санкции против стран, которые помогают России обходить первичные санкции. В то же время и ЕС готовит большой пакет по блокированию теневого танкерного флота России,

– отметил политолог.

Интересно, что в рамках встречи Мерц заявил, что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, но дискуссии по поставкам оружия будут засекречены. Буряченко заметил, что это может означать, что вопрос передачи Taurus решен.

Политолог добавил, что сейчас российский диктатор встал перед выбором – продолжить диалог с США и Европой или же показать, что Кремль не настроен на мир, продолжая войну. Однако во втором варианте на Россию черкают жесткие действия со стороны партнеров Украины.