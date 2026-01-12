Украина может получить новую баллистику от Британии: когда это произойдет и какие приоритетные цели

Британские издания передают, что Лондон готов передать Киеву баллистические ракеты. Они летят на 500 километров и имеют боевую часть 200 килограммов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что Украина уже давно должна иметь свою баллистику. Без нее не пробить российскую ПВО.

Когда Великобритания может передать Украине ракеты?

Свитан рассказал, что пробить российскую ПВО могут или баллистические ракеты, или одновременный запуск тысячи дронов. Российская ПВО достаточно серьезная. Советская ПВО отстраивалась именно для нейтрализации угроз на крыле.

То есть, и беспилотники, и, кстати, крылатые ракеты, очень хорошо сбиваются. Конечно, баллистику сбивать труднее, и именно на баллистической программе мы должны были сосредоточить свое внимание. У британцев подход проще. Если Украине нужны ракеты, то вопросов нет,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он продолжил, что британцы с 1 января объявили о программе поставки баллистических ракет дальностью 500 километров с боевой частью 200 килограммов Украине. Такую ракету с нуля можно сделать за 1,5 года. Чтобы начать конструирование и предсерийные испытания ракет достаточно 100 миллионов долларов. Такая ракета считается средней дальности, и с нуля такую ракету Украина может получить только в 2027 году.

Какие приоритетные цели для баллистических ракет?

По словам летчика-инструктора, если уже есть наработки, и ракета строится не с нуля, то первые образцы можно получить за полгода и начать предсерийные испытания по Москве. Целями являются центры принятия решения, например, Кремль.

"Дальше же уже куда попадет и с обратной связью определять точность и дорабатывать эту ракету. Так скорее всего и будет. Завтра британские ракеты мы еще не увидим. Британцы пока только программу запустили. Впрочем они способны производить все очень быстро", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что британцы придумали, как устанавливать ракеты R-73 на пусковые установки контейнерного типа. Уже несколько штук они нам передали, и те выполняют боевые задачи. Британцы смогут очень быстро запустить и процесс производства баллистических ракет.

