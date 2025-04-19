После визита Зеленского возле резиденции британского короля запретили пускать дроны
- Великобритания установила бесполетную зону над Сандрингемским дворцом после визита Зеленского.
- Запрет на дроны введен из соображений безопасности королевской семьи и высокопоставленных чиновников.
- Решение принято после фиксации дронов во время визита Зеленского, происхождение которых не удалось установить.
Британские службы безопасности установили бесполетную зону над Сандрингемским дворцом. Такие нововведения ввели после визита украинского президента Владимира Зеленского в резиденцию британских монархов.
Запрет на полеты ввели еще 10 марта, то есть через неделю после встречи украинского главы государства с королем Британии Чарльзом III. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Почему над Сандрингемским дворцом установили бесполетную зону
По данным издания, министр транспорта Великобритании Хайди Александер подписала распоряжение, которое запрещает пускать дроны вблизи резиденции британского короля "из соображений общественной безопасности", а также для обеспечения безопасности "королевской семьи и других высокопоставленных лиц, которые находятся в Сандрингемском дворце или посещают его".
Такое решение приняли после сообщений в СМИ о том, что во время прибытия Зеленского в Сандрингем неподалеку зафиксировали по меньшей мере два дрона, которые наблюдали за водителем и фотографом. Их происхождение так и не удалось установить.
Напомним, что Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом в поместье Сандрингем в Норфолке 2 марта. Их встреча длилась менее, чем час.