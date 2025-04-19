Запрет на полеты ввели еще 10 марта, то есть через неделю после встречи украинского главы государства с королем Британии Чарльзом III. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Почему над Сандрингемским дворцом установили бесполетную зону

По данным издания, министр транспорта Великобритании Хайди Александер подписала распоряжение, которое запрещает пускать дроны вблизи резиденции британского короля "из соображений общественной безопасности", а также для обеспечения безопасности "королевской семьи и других высокопоставленных лиц, которые находятся в Сандрингемском дворце или посещают его".

Такое решение приняли после сообщений в СМИ о том, что во время прибытия Зеленского в Сандрингем неподалеку зафиксировали по меньшей мере два дрона, которые наблюдали за водителем и фотографом. Их происхождение так и не удалось установить.

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом в поместье Сандрингем в Норфолке 2 марта. Их встреча длилась менее, чем час.